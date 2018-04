Блистательная Нери Оксман: что мы знаем о новой пассии Брэда Питта

Нери Оксман

Личная жизнь Брэда Питта в последнее время в СМИ обсуждается очень активно: пару месяцев назад актера принялись сводить с Дженнифер Энистон, после того как она и ее муж Джастин Теру объявили о разводе, затем появились новости, что Питт и его пока еще супруга Анджелина Джоли наконец-то договорились об условиях развода, теперь же Питту приписывают роман с архитектором и профессором Массачусетского института Нери Оксман. И хотя сам он эти слухи пока не подтвердил, новая вероятная пассия Брэда Питта вызвала у общественности неподдельный интерес. И это неудивительно — Нери Оксман умна, талантлива и красива. Чем еще она смогла покорить знаменитого актера — рассказываем в нашем материале на NEWSTES.RU.

Происхождение и семья

Нери Оксман родилась 6 октября 1976 года в Израиле, в городе Хайфа, в семье архитекторов Роберта и Ривки Оксман (ее мать — профессор и заместитель декана в Израильском технологическом институте). Она много времени проводила в родительской архитектурной мастерской, но в то же время проявляла интерес к природе, то и дело помогая бабушке по саду. Однако сразу по стопам родителей Нери не пошла и выбрала совсем другую специальность.

Образование и карьера

В возрасте 20 лет Нери Оксман стала студенткой медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме. А до этого она отслужила три года в военно-воздушных силах Израиля.

В нашей семье я была бунтарем. Медицина казалась для меня идеальным сочетанием науки и человеческого милосердия,

— признавалась она.

Отучившись два года в университете, Нери поняла, что связывать свою жизнь с медициной не хочет, и поступила на архитектурный факультет Израильского технологического института. Свое обучение она затем продолжила в Лондонской школе архитектуры, которую успешно окончила в 2004 году.

Мне потребовалось много лет, прежде чем я наконец нашла свой дом,

— говорит Оксман о своем призвании.

В 2005 году Нери Оксман переехала в Бостон, где продолжила свое обучение в Массачусетском технологическом институте и получила докторскую степень по философии, а еще через пять лет она стала профессором и занялась преподавательской деятельностью. Сейчас она читает лекции в институте (а недавно Оксман была спикером на конференции TED Talk, где рассказала о взаимодействии цифровых технологий с биологическим миром) и занимается 3D-дизайном — Нери Оксман создает предметы гардероба, которые в будущем смогли бы поддерживать жизнь человека на других планетах.

Работы Нери Оксман выставляются в таких знаменитых музеях, как Музей современного искусства в Нью-Йорке, Музей современного искусства в Сан-Франциско, Центр Жоржа Помпиду в Париже, Бостонский музей изобразительных искусств. За свою карьеру она уже успела поработать со многими именитыми фешн-дизайнерами и музыкантами, в числе которых были Ирис ван Херпен и Бьорк. А своей эрудицией и всесторонними знаниями она напоминает человека эпохи Ренессанса.

Своим студентам я всегда говорю о том, что они должны пройти долгий путь. Как у любой женщины, у меня есть хорошие и плохие дни. В свои хорошие дни я настраиваюсь на то, чтобы качества, которые есть у каждой женщины, помогли мне в работе и сделали мою жизнь ярче. А в плохие дни я просто говорю себе: "Продолжай!" В большинстве своем я просто пытаюсь сосредоточиться на своей работе. Ведь только благодаря упорному труду и знаниям мы можем стать настоящими личностями,

— признается она.

Награды

На счету Нери Оксман не один десяток наград и призов, среди которых Graham Foundation Award, Earth Award, премия Вильчека и премия BSA. В 2014 году она была удостоена награды корпорации Карнеги "Гордость Америки" (2014), а в 2015 году вошла в число 100 передовых междисциплинарных мыслителей мира по версии ROADS.

Личная жизнь

В 2011 году Нери Оксман вышла замуж за американского композитора Освальдо Голихова, который написал музыку к фильмам "Человек, который плакал" (The Man Who Cried), "Молодость без молодости" (Youth Without Youth) и "Тетро" (Tetro), а также в 2007 году стал обладателем премии "Грэмми" за лучшую современную классическую композицию и лучшую запись оперы. Тем не менее брак этой пары распался — по какой причине, правда, неизвестно. Совместных детей у Нери Оксман и Освальдо Голихова нет.

Освальдо Голихов

Знакомство с Брэдом Питтом

Нери Оксман и Брэд Питт познакомились еще в прошлом году, когда вместе работали над архитектурным проектом. Об их знакомстве стало известно благодаря студентам Массачусетского технологического института, которые после лекции своего преподавателя не упустили возможность сфотографироваться со знаменитым актером.

Несмотря на то что некоторые СМИ уже поспешили приписать паре роман, близкие к Оксман и Питту источники утверждают, что их связывают только дружеские и профессиональные отношения.

Их отношения можно охарактеризовать как дружбу на почве профессиональных интересов,

— во всяком случае так говорят инсайдеры.

Какие действительно отношения складываются между 54-летним Брэдом Питтом и 42-летней Нери Оксман, пока, конечно, можно только догадываться. Впрочем, источники говорят, что актер очень заинтересован в том, чтобы проводить с Оксман, которую журнал Shalom Life включил в 2014 году в список 50 самых горячих евреек, присудив ей шестое место, как можно больше времени и, кажется, влюблен в нее без памяти. Вместе они уже ездили не в одну поездку (пока, правда, исключительно по работе), а в феврале посетили конференцию Design Indaba в Южной Африке, на которой Оксман выступила с речью.

Они вполне себе пара,

— уверены некоторые инсайдеры.

Брэд Питт со студентами

Сама же Нери, кстати, в одном из старых интервью упоминала имя популярного актера, и сейчас это ее высказывание интерпретировать можно довольно неоднозначно.

Боготворить стереотипы — часть природы человека и нашей культуры. По этой причине у нас есть Брэд Питт и Джордж Клуни, — сказала она.

Нери Оксман (справа)

Кстати, вероятный роман пары, как говорят источники, не остался без внимания и бывшей супруги Брэда Питта, 49-летней Дженнифер Энистон. По словам инсайдеров, она из-за этих слухов сильно переживает, так как очень хотела возобновить отношения с актером.

Она была раздавлена, когда услышала, что Брэд влюбился в Оксман, которая, плюс ко всему, похожа на Анджелину Джоли. Она так рассчитывала на примирение с ним, когда оба они снова стали одинокими. Она никогда не переставала любить его,

— заявил инсайдер.