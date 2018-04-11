Брифинг первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира

Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с сирийскими властями завершают масштабную гуманитарную операцию в пригороде Дамаска Восточной Гуте. За время ее проведения выведено 165 тысяч 123 человека, из них 20 тысяч 398 боевиков и 38 тысяч 133 члена их семей.

В настоящее время заканчивается вывод бандформирований из города Дума. Данный населенный пункт последний в этом районе, который покидают боевики.

Уже в течение пяти суток на территории Восточной Гуты с их стороны не фиксируется вооруженных провокаций. Никаких обстрелов и боестолкновений нет.

Всего из Думы Российским Центром по примирению враждующих сторон и сирийскими правительственными войсками выведено 41 тысяча 213 человек, включая 3 тысячи 354 боевика и 8 тысяч 642 члена их семей.

Продолжается работа по дальнейшему освобождению удерживаемых боевиками заложников. Благодаря достигнутым договоренностям группировкой «Джейш аль-Ислам» освобождено 195 человек.

С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в г.Дума вводятся подразделения российской военной полиции.

В настоящее время жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гуманитарная помощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон. В рамках этой задачи обеспечено прохождение трех гуманитарных конвоев ООН, которые доставили 445 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Российскими военнослужащими поставлено 518 тонн продовольствия, полевые кухни, более 9 тысяч литров бутилированной воды, 8 тысяч 457 комплектов постельного белья, более 114 тысяч продовольственных наборов.

Сирийским правительством развернута масштабная работа по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры.

В целом в Восточной Гуте обстановка полностью стабилизировалась.

В населенные пункты непрерывно возвращаются беженцы. На сегодняшний день в свои дома вернулось уже порядка 60-ти тысяч человек.

Вместе с тем, успехи России и Сирии в борьбе с терроризмом устраивают не всех.

Незаконными вооруженными формированиями, действовавшими в Восточной Гуте, в ходе гуманитарной операции неоднократно предпринимались попытки организации провокаций с якобы применением отравляющих веществ для обвинения сирийских правительственных войск в применении химического оружия.

Данные провокации и средства для их проведения заблаговременно выявлялись сирийскими властями и российским Центром примирения, о чём широко информировались средства массовой информации и международное сообщество.

Одним из таких примеров стало обнаружение ещё 3 марта в одном из подземных тоннелей городка Хазрама мастерской боевиков по снаряжению боеприпасов кустарного производства отравляющими веществами.

С начала гуманитарной операции в Восточной Гуте террористам не удалось организовать ни одной так называемой «химической атаки» против мирного населения.

Поэтому 7 апреля была предпринята вероятно последняя попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте. Действующие исключительно в рядах террористов одиозные «Белые каски» в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную «химическую атаку» на мирных жителей города Думы.

Напомним, что еще с 2013 года представители этой псевдоорганизации совместно с террористами репетировали подобные инсценировки в различных регионах Сирии, используя для этого даже детей, в том числе грудного возраста. Объективные видеосвидетельства проведения таких «репетиций» якобы «химатак» многократно становились достоянием международной общественности.

Хочу подчеркнуть, что 9 апреля, спустя сутки после якобы имевшей место химатаки в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли непосредственно на место проведения предполагаемого инцидента.

Специалистами РХБ-защиты взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места якобы «применения» химоружия. Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ.

В результате обследования территории, посещения медицинского учреждения, показанного на съемках «Белых Касок», опроса медперсонала и больных не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей этого города.

Врачи данного учреждения, представители местного населения, а также сами боевики, покидающие Думу, даже не знают о существовании каких-либо пострадавших в результате применения химоружия.

Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон при посещении единственной в Думе местной больницы и обследовании находящихся там пациентов установили, что никакие пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор в лечебное учреждение не поступали и не обращались.

Также не обнаружено и тел якобы погибших от воздействия отравляющих веществ. Медперсонал и местные жители информацией о возможных местах их захоронения не обладают.

В этой связи вызывают крайнюю озабоченность прозвучавшие сегодня заявления в Женеве представителя Всемирной организации здравоохранения, австралийца Питера Саламы о якобы 500 пострадавших от токсичных веществ в Думе.

За прошедшие несколько часов мы связались с представителями сирийского Красного полумесяца и местного офиса координатора ООН в Сирии, активно на месте участвующих в проведении гуманитарной операции в Восточной Гуте с целью установления местоположения этих пострадавших.

Никакими данными, озвученными представителем Всемирной организацией здравоохранения, никто из них не обладает.

Если представители Всемирной организации здравоохранения действительно хотят разобраться в этой ситуации, мы приглашаем их в Восточную Гуту и готовы обеспечить безопасность и все условия для работы.

Также хотим напомнить, что и в 2015 году представителями Всемирной организации здравоохранения в ходе гуманитарной операции в Алеппо неоднократно делались заявления о якобы катастрофической ситуации и отсутствии лекарств в подконтрольных боевикам районах города.

Однако после освобождения Алеппо были выявлены переполненные склады террористов с импортными лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе поставляемым в Сирию по линии ВОЗ.

Несмотря на многочисленные обращения России, руководство этой организации так и не предоставило никакой информации или объяснений по этому вопросу.

Поэтому подобные безответственные заявления представителя Всемирной организации здравоохранения с высокой трибуны не только дискредитируют организацию, но и способствуют новому витку эскалации обстановки и труднопредсказуемым последствиям, в первую очередь для мирного населения Сирии.

В отличии от ВОЗ, 10 апреля Организацией по запрещению химического оружия было принято официальное решение о направлении специальной миссии в г.Дума для проведения объективного расследования.

Со своей стороны, мы подтверждаем готовность обеспечить полную безопасность работы специалистов ОЗХО в городе Дума и создать все условия для их инспекторской деятельности.

Несмотря на попытки враждебных сил сорвать деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, эта работа продолжается.

Из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулось 9 тысяч 111 человек.

Под контролем Комитета управления восточными территориями и при содействии Центра по примирению враждующих сторон идет восстановление объектов жизнеобеспечения в провинции Дейр Эз-Зор. С начала декабря прошлого года на восточном берегу реки Евфрат в свои дома вернулись 37 тысяч 662 мирных жителей.

Кроме того, вчера в городе Дейр Эз-Зор местной администрации передан мост через реку Евфрат, построенный российскими специалистами. Ввод в эксплуатацию данного моста позволит увеличить объемы доставки гуманитарной помощи, строй материалов и иных жизненно важны грузов на восточный берег реки.

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки на всей территории Сирии.

В настоящее время к процессу примирения присоединились 2 501 населенный пункт.

С лидерами вооруженных формирований подписано и направлено в российский Центр по примирению 234 заявочных листа о прекращении боевых действий.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает ситуация в городе Ракка, где сохраняется крайне сложная эпидемиологическая обстановка.

Вместо того, чтобы заявлять о готовности нанесения ракетных ударов по Сирии коалиции, США следовало бы заняться восстановлением разрушенного города и оказать всестороннюю помощь бедствующему населению.

Знаем, что авианосная группа США, во главе с авианосцем «Гарри Трумен» и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив, с ориентировочным сроком прибытия в начале мая. Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе.

Мы внимательно отслеживаем ситуацию, складывающуюся вокруг Сирии и во всем регионе, и будем информировать вас о ее изменениях.