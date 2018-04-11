Брифинг первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира

Показать меню
Актуально
Подозреваемого в изнасиловании школьницы на Уктусе вычислил юнармеец - 20:07 Подозреваемого в изнасиловании школьницы на Уктусе вычислил юнармеец Как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут третьего ребенка: самые популярные - 20:35 Как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут третьего ребенка: самые популярные версии Путин встретится с Медведевым перед отчетом правительства - 20:55 Путин встретится с Медведевым перед отчетом правительства Стоимость российских компаний за день снизилась на 820 млрд рублей - 20:55 Стоимость российских компаний за день снизилась на 820 млрд рублей Из En+ ушел еще один директор - 20:55 Из En+ ушел еще один директор Минфин предложил с июля вдвое снизить порог беспошлинной интернет-торговли - 20:56 Минфин предложил с июля вдвое снизить порог беспошлинной интернет-торговли После отравления Скрипалей чиновнику из РФ пришло сообщение о доставленной - 20:56 После отравления Скрипалей чиновнику из РФ пришло сообщение о доставленной «посылке» Международные трейдеры перестали закупать алюминий у «Русала» - 20:57 Международные трейдеры перестали закупать алюминий у «Русала» Ветераны – военачальники провели соревнования по стрельбе из пистолета - 21:00 Ветераны – военачальники провели соревнования по стрельбе из пистолета Посольство России запросило подробности перехвата сообщения в день отравления - 21:14 Посольство России запросило подробности перехвата сообщения в день отравления Скрипалей Российские олигархи за день потеряли больше $12 млрд? - 21:17 Российские олигархи за день потеряли больше $12 млрд? Конец слухам: нападающий “Динамо Киев” не подписывал контракт с донецким - 21:21 Конец слухам: нападающий “Динамо Киев” не подписывал контракт с донецким “Шахтером” В Военной академии РВСН подвели итоги Всероссийского конкурса «Национальное - 21:31 В Военной академии РВСН подвели итоги Всероссийского конкурса «Национальное достояние России» Трамп рассказал о планах встретиться с Ким Чен Ыном в мае-июне - 21:44 Трамп рассказал о планах встретиться с Ким Чен Ыном в мае-июне В казначействе Дагестана началась выемка документов - 21:45 В казначействе Дагестана началась выемка документов Австралийцы планируют заразить карпов герпесом или лишить их дочерей - 21:45 Австралийцы планируют заразить карпов герпесом или лишить их дочерей Трое посетителей ненецкого клуба впали в кому после распития алкоголя на - 21:46 Трое посетителей ненецкого клуба впали в кому после распития алкоголя на скорость
» » Брифинг первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира

Брифинг первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира


Добавлено: 11 апр 2018 в 18:28, Категория: Общество
Брифинг первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира
 



Вооруженные Силы Российской Федерации совместно с сирийскими властями завершают масштабную гуманитарную операцию в пригороде Дамаска Восточной Гуте. За время ее проведения выведено 165 тысяч 123 человека, из них 20 тысяч 398 боевиков и 38 тысяч 133 члена их семей.

В настоящее время заканчивается вывод бандформирований из города Дума. Данный населенный пункт последний в этом районе, который покидают боевики.

Уже в течение пяти суток на территории Восточной Гуты с их стороны не фиксируется вооруженных провокаций. Никаких обстрелов и боестолкновений нет.

Всего из Думы Российским Центром по примирению враждующих сторон и сирийскими правительственными войсками выведено 41 тысяча 213 человек, включая 3 тысячи 354 боевика и 8 тысяч 642 члена их семей.

Продолжается работа по дальнейшему освобождению удерживаемых боевиками заложников. Благодаря достигнутым договоренностям группировкой «Джейш аль-Ислам» освобождено 195 человек.

С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в г.Дума вводятся подразделения российской военной полиции.

В настоящее время жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гуманитарная помощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон. В рамках этой задачи обеспечено прохождение трех гуманитарных конвоев ООН, которые доставили 445 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Российскими военнослужащими поставлено 518 тонн продовольствия, полевые кухни, более 9 тысяч литров бутилированной воды, 8 тысяч 457 комплектов постельного белья, более 114 тысяч продовольственных наборов.

Сирийским правительством развернута масштабная работа по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры.

В целом в Восточной Гуте обстановка полностью стабилизировалась.

В населенные пункты непрерывно возвращаются беженцы. На сегодняшний день в свои дома вернулось уже порядка 60-ти тысяч человек.

Вместе с тем, успехи России и Сирии в борьбе с терроризмом устраивают не всех.

Незаконными вооруженными формированиями, действовавшими в Восточной Гуте, в ходе гуманитарной операции неоднократно предпринимались попытки организации провокаций с якобы применением отравляющих веществ для обвинения сирийских правительственных войск в применении химического оружия.

Данные провокации и средства для их проведения заблаговременно выявлялись сирийскими властями и российским Центром примирения, о чём широко информировались средства массовой информации и международное сообщество.

Одним из таких примеров стало обнаружение ещё 3 марта в одном из подземных тоннелей городка Хазрама мастерской боевиков по снаряжению боеприпасов кустарного производства отравляющими веществами.

С начала гуманитарной операции в Восточной Гуте террористам не удалось организовать ни одной так называемой «химической атаки» против мирного населения.

Поэтому 7 апреля была предпринята вероятно последняя попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте. Действующие исключительно в рядах террористов одиозные «Белые каски» в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную «химическую атаку» на мирных жителей города Думы.

Напомним, что еще с 2013 года представители этой псевдоорганизации совместно с террористами репетировали подобные инсценировки в различных регионах Сирии, используя для этого даже детей, в том числе грудного возраста. Объективные видеосвидетельства проведения таких «репетиций» якобы «химатак» многократно становились достоянием международной общественности.

Хочу подчеркнуть, что 9 апреля, спустя сутки после якобы имевшей место химатаки в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли непосредственно на место проведения предполагаемого инцидента.

Специалистами РХБ-защиты взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места якобы «применения» химоружия. Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ.

В результате обследования территории, посещения медицинского учреждения, показанного на съемках «Белых Касок», опроса медперсонала и больных не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей этого города.

Врачи данного учреждения, представители местного населения, а также сами боевики, покидающие Думу, даже не знают о существовании каких-либо пострадавших в результате применения химоружия.

Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон при посещении единственной в Думе местной больницы и обследовании находящихся там пациентов установили, что никакие пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор в лечебное учреждение не поступали и не обращались.

Также не обнаружено и тел якобы погибших от воздействия отравляющих веществ. Медперсонал и местные жители информацией о возможных местах их захоронения не обладают.

В этой связи вызывают крайнюю озабоченность прозвучавшие сегодня заявления в Женеве представителя Всемирной организации здравоохранения, австралийца Питера Саламы о якобы 500 пострадавших от токсичных веществ в Думе.

За прошедшие несколько часов мы связались с представителями сирийского Красного полумесяца и местного офиса координатора ООН в Сирии, активно на месте участвующих в проведении гуманитарной операции в Восточной Гуте с целью установления местоположения этих пострадавших.

Никакими данными, озвученными представителем Всемирной организацией здравоохранения, никто из них не обладает.

Если представители Всемирной организации здравоохранения действительно хотят разобраться в этой ситуации, мы приглашаем их в Восточную Гуту и готовы обеспечить безопасность и все условия для работы.

Также хотим напомнить, что и в 2015 году представителями Всемирной организации здравоохранения в ходе гуманитарной операции в Алеппо неоднократно делались заявления о якобы катастрофической ситуации и отсутствии лекарств в подконтрольных боевикам районах города.

Однако после освобождения Алеппо были выявлены переполненные склады террористов с импортными лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе поставляемым в Сирию по линии ВОЗ.

Несмотря на многочисленные обращения России, руководство этой организации так и не предоставило никакой информации или объяснений по этому вопросу.

Поэтому подобные безответственные заявления представителя Всемирной организации здравоохранения с высокой трибуны не только дискредитируют организацию, но и способствуют новому витку эскалации обстановки и труднопредсказуемым последствиям, в первую очередь для мирного населения Сирии.

В отличии от ВОЗ, 10 апреля Организацией по запрещению химического оружия было принято официальное решение о направлении специальной миссии в г.Дума для проведения объективного расследования.

Со своей стороны, мы подтверждаем готовность обеспечить полную безопасность работы специалистов ОЗХО в городе Дума и создать все условия для их инспекторской деятельности.

Несмотря на попытки враждебных сил сорвать деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, эта работа продолжается.

Из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулось 9 тысяч 111 человек.

Под контролем Комитета управления восточными территориями и при содействии Центра по примирению враждующих сторон идет восстановление объектов жизнеобеспечения в провинции Дейр Эз-Зор. С начала декабря прошлого года на восточном берегу реки Евфрат в свои дома вернулись 37 тысяч 662 мирных жителей.

Кроме того, вчера в городе Дейр Эз-Зор местной администрации передан мост через реку Евфрат, построенный российскими специалистами. Ввод в эксплуатацию данного моста позволит увеличить объемы доставки гуманитарной помощи, строй материалов и иных жизненно важны грузов на восточный берег реки.

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки на всей территории Сирии.

В настоящее время к процессу примирения присоединились 2 501 населенный пункт.

С лидерами вооруженных формирований подписано и направлено в российский Центр по примирению 234 заявочных листа о прекращении боевых действий.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает ситуация в городе Ракка, где сохраняется крайне сложная эпидемиологическая обстановка.

Вместо того, чтобы заявлять о готовности нанесения ракетных ударов по Сирии коалиции, США следовало бы заняться восстановлением разрушенного города и оказать всестороннюю помощь бедствующему населению.

Знаем, что авианосная группа США, во главе с авианосцем «Гарри Трумен» и эскортом кораблей начала выдвижение в Персидский залив, с ориентировочным сроком прибытия в начале мая. Это сложившаяся практика пребывания ВМС США в данном регионе.

Мы внимательно отслеживаем ситуацию, складывающуюся вокруг Сирии и во всем регионе, и будем информировать вас о ее изменениях.


Материалы по теме:

ЦПВС: С начала гумоперации из Восточной Гуты вывели более 94 тысяч мирных жителей
Минобороны России на официальном сайте ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте
Тысячи мирных жителей вышли из Восточной Гуты 17 марта
Сирийская армия полностью очистила кварталы Алеппо от боевиков
Добавлено: 11 апр 2018 в 18:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Амаль Клуни снялась для Vogue и рассказала о муже и детях

Амаль Клуни снялась для Vogue и рассказала о муже и детях

В Виннице произошел обвал на стройке: есть пострадавшие

В Виннице произошел обвал на стройке: есть пострадавшие

Глава думского комитета по обороне посулил ответ на удар США по Сирии

Глава думского комитета по обороне посулил ответ на удар США по Сирии

Путин и Трамп разочаровали Горбачева неспособностью к диалогу

Путин и Трамп разочаровали Горбачева неспособностью к диалогу

Новости России
еще новости
Медведев: Решений о повышении НДФЛ нет

Медведев: Решений о повышении НДФЛ нет

РФ быстро прошла путь, на который другие тратили десятилетия — Медведев

РФ быстро прошла путь, на который другие тратили десятилетия — Медведев

Самосвал протаранил девять машин на юго-западе Москвы

Самосвал протаранил девять машин на юго-западе Москвы

Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет

Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Slidstvo vedut? ekstrasensy - 25 vypusk. Razdor (10.04.2018)

Slidstvo vedut? ekstrasensy - 25 vypusk. Razdor (10.04.2018)

Sud'ba cheloveka s Borisom Korchevnikovym - Irina Bezrukova (11.04.2018)

Sud'ba cheloveka s Borisom Korchevnikovym - Irina Bezrukova (11.04.2018)

Влюбленный и счастливый: Брэд Питт впервые появился на публике после известия о его новом романе

Влюбленный и счастливый: Брэд Питт впервые появился на публике после известия о его новом романе

Алена Савкина сбежала из больницы

Алена Савкина сбежала из больницы

Новости политики
еще новости
Путин сделал ряд важных геополитических заявлений на фоне внешних угроз

Путин сделал ряд важных геополитических заявлений на фоне внешних угроз

Третью мировую войну спровоцирует конфликт США и России в Сирии – мнение эксперта

Третью мировую войну спровоцирует конфликт США и России в Сирии – мнение эксперта

Ответ на санкции: Медведев дал рецепт

Ответ на санкции: Медведев дал рецепт

Накал достиг апогея: США подняли в небо самолёт «судного дня»

Накал достиг апогея: США подняли в небо самолёт «судного дня»

Новости экономики
еще новости
Курс евро на открытии торгов превысил отметку 80 рублей

Курс евро на открытии торгов превысил отметку 80 рублей

Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Новости общества
еще новости
В музее Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского открыли экспозицию, посвящённую почётному профессору академии Георгию Петухову

В музее Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского открыли экспозицию, посвящённую почётному профессору академии Георгию Петухову

Брифинг первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира

Брифинг первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира

Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии

Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии

С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью

С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью

Происшествия
еще новости
В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

Новости Украины
еще новости
В ОРЛО на 12 лет за «шпионаж» «осудили» боевика «народной милиции»

В ОРЛО на 12 лет за «шпионаж» «осудили» боевика «народной милиции»

Медведев пригрозил США «хорошо просчитанными» мерами

Медведев пригрозил США «хорошо просчитанными» мерами

«Приготовься, Россия»: Трамп предупредил РФ о ракетном ударе по Сирии

«Приготовься, Россия»: Трамп предупредил РФ о ракетном ударе по Сирии

В Японии произошел жуткий оползень: есть жертвы

В Японии произошел жуткий оползень: есть жертвы

Мировые новости
еще новости
В Украине запретили антибиотик

В Украине запретили антибиотик "Ауроксон"

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Создан двумерный управляемый магнит из платины

Создан двумерный управляемый магнит из платины

В Индии в ДТП погибли 26 детей 

В Индии в ДТП погибли 26 детей 




Лента новостей
Путин рассказал новым послам о мировом хаосе - 18:53 Путин рассказал новым послам о мировом хаосеРоссийские военные не нашли следов химатаки в сирийской Думе - 18:53 Российские военные не нашли следов химатаки в сирийской ДумеМедведев переложил решение по налогам на новое правительство - 18:52 Медведев переложил решение по налогам на новое правительствоСербский националист Шешель получил в Гааге 10 лет тюрьмы - 18:52 Сербский националист Шешель получил в Гааге 10 лет тюрьмыМедведев пригрозил США «хорошо просчитанными» мерами - 18:31 Медведев пригрозил США «хорошо просчитанными» мерамиБрифинг первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба - 18:28 Брифинг первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Виктора ПознихираМедведев опроверг возможность повышения МРОТ до 20 тысяч рублей - 18:21 Медведев опроверг возможность повышения МРОТ до 20 тысяч рублейМинфин сделал паузу в закупках валюты - 18:21 Минфин сделал паузу в закупках валютыВ США подняли в воздух самолет «судного дня» - 18:21 В США подняли в воздух самолет «судного дня»Пентагон не стал комментировать намерение Трампа ударить по Сирии - 18:20 Пентагон не стал комментировать намерение Трампа ударить по СирииБесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018 обойдутся России в 3 млрд рублей - 18:20 Бесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018 обойдутся России в 3 млрд рублейМЧС вступилось за пожарного из Кемерово - 18:20 МЧС вступилось за пожарного из КемеровоSlidstvo vedut? ekstrasensy - 25 vypusk. Razdor (10.04.2018) - 18:17 Slidstvo vedut? ekstrasensy - 25 vypusk. Razdor (10.04.2018)Sud'ba cheloveka s Borisom Korchevnikovym - Irina Bezrukova (11.04.2018) - 18:17 Sud'ba cheloveka s Borisom Korchevnikovym - Irina Bezrukova (11.04.2018)
Последние новости
Громкий трансфер: футболист киевского “Динамо” продолжит карьеру в донецком “Шахтере” - 19:52 Громкий трансфер: футболист киевского “Динамо” продолжит карьеру в донецком “Шахтере” Песков называл выдуманным предлог для силового вмешательства в Сирийскую ситуацию - 19:35 Песков называл выдуманным предлог для силового вмешательства в Сирийскую ситуацию Алексей Ватутин вышел в 1/4 финала турнира в Марракеше - 19:31 Алексей Ватутин вышел в 1/4 финала турнира в Марракеше В ОРЛО на 12 лет за «шпионаж» «осудили» боевика «народной милиции» - 19:28 В ОРЛО на 12 лет за «шпионаж» «осудили» боевика «народной милиции» Курс евро превысил 80 рублей - 19:15 Курс евро превысил 80 рублей Родственники владельца OBI выразили надежду найти его в Альпах - 19:15 Родственники владельца OBI выразили надежду найти его в Альпах Володин призвал ответить на «хамское» поведение США - 19:15 Володин призвал ответить на «хамское» поведение США Медведев призвал определиться с повышением пенсионного возраста - 19:13 Медведев призвал определиться с повышением пенсионного возраста СК задержал пожарного из «Зимней вишни» - 19:13 СК задержал пожарного из «Зимней вишни» Роскомнадзор ограничил доступ к домену Google - 19:13 Роскомнадзор ограничил доступ к домену Google В музее Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского открыли экспозицию, посвящённую почётному - 19:10 В музее Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского открыли экспозицию, посвящённую почётному профессору академии Георгию Петухову Путин сделал ряд важных геополитических заявлений на фоне внешних угроз - 18:59 Путин сделал ряд важных геополитических заявлений на фоне внешних угроз Цены на алюминий показали рекордный рост с 1988 года - 18:53 Цены на алюминий показали рекордный рост с 1988 года
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"