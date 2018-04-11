Британия в Совбезе: Ветирование РФ сирийской резолюции – шаг против человечества

Наложение Россией вето на предложение провести новое расследование по возможному использованию химического оружия в Сирии является нарушением правил и полномочий Совбеза ООН. С таким заявлением выступила представитель Великобритании в ООН Карен Пирс, передает 112 Украина.

«Сегодняшние российские действия нарушают правила и полномочия Совета Безопасности и более широко — ООН. Это шаг против международного сообщества и безопасности, а также против человечества», — сказала Пирс.

По ее словам, у России нет мандата Совбеза ООН на проведение расследования в Сирии.

Ранее сообщалось, что Россия ветировала американский проект резолюции Совбеза ООН по возможной химатаке в Сирии.

Фото: The Independent