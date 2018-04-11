Будущий клуб Слуцкого "Витесс" уволил тренера, не дожидаясь конца сезона

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Голландский футбольный клуб "Витесс" на своем официальном сайте в среду сообщил об уходе с поста главного тренера Хенка Фрейзера, решение вступает в силу с момента объявления.

Руководство командой до конца сезона на себя возьмет Эдвард Стюринг. По словам генерального менеджера "Витесса" Йоста де Вита, такое решение принято в интересах клуба, который ведет борьбу за попадание в мини-турнир внутри национального чемпионата, где будет разыграна путевка в Лигу Европы.

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"Витесс" благодарит Хенка Фрейзера за его годы в "желто-черных" цветах и желает ему удачи в следующем сезоне в роттердамской "Спарте", – говорится в сообщении.

Ранее "Витесс" официально объявил, что Фрейзер покинет команду по окончании сезона, а с нового сезона его сменит бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, подписавший с клубом из Арнема двухлетний контракт.