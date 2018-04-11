ЦБ повысил курс евро почти на 2,5 рубля

Банк России установил на 12 апреля официальный курс доллара на уровне 64,0626 рубля, что на 1,6927 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 2,4317 рубля, до 79,2839 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 2 рубля 2,53 копейки, до 70,9122 рубля.

Курс евро на открытии торгов Московской биржи 11 апреля впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей. Курс доллара поднялся до 64 рублей впервые с декабря 2016 года.