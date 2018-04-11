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Центр Кудрина предложил растянуть повышение пенсионного возраста на 16 лет


Добавлено: 11 апр 2018 в 20:42, Категория: Новости на сегодня
Центр Кудрина предложил растянуть повышение пенсионного возраста на 16 лет

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина обнародовал стратегию развития России на 2018-2024 годы. В документе, с которым ознакомился «Интерфакс», предлагается постепенно повышать пенсионный возраст.

Это повышение должно занять 16 лет, с тем, чтобы в 2034 году женщины выходили на пенсию в 63 года, а мужчины — в 65 лет.

Сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.

«Благодаря более долгой и более здоровой жизни граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными», — прогнозирует центр Кудрина.

Повышение пенсионного возраста, по прогнозам центра, «даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости».

«Поработал на пять лет дольше — получил пенсию на треть выше», — рисуют перспективы авторы стратегии.


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Добавлено: 11 апр 2018 в 20:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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