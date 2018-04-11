Цены на алюминий показали рекордный рост с 1988 года

С 5 апреля биржевые цены на алюминий подскочили на 13%, демонстрируя рекордный рост за четырехдневный период, начиная с 1988 года, сообщает «Интерфакс».

6 апреля США ввели санкции в отношении миллиардера Олега Дерипаски и его активов, в том числе «Русала» — одного из крупнейших в мире производителей алюминия.

Цены на биржах растут на опасениях резкого сокращения предложения этого металла на рынке.

При этом в абсолютном выражении стоимость алюминия выросла не так сильно. На Лондонской бирже металлов (LSE) она поднялась на 3% — до 2266,5 доллара за тонну. Для сравнения, в декабре алюминий торговался по 2290 доллара за тонну.