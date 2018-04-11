Четвёртое совместное заседание российских и французских сенаторов состоится осенью

Тема: Пленарное заседание Совфеда 11 апреля
Четвёртое совместное заседание Комитетов по международным делам и обороне Совета Федерации РФ и Сената Франции состоится осенью 2018 года. Об этом рассказал член международного Комитета Совфеда Константин Косачев. Читайте по теме
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Третье совместное заседание апреля парламентов России и Франции состоялось 5. По итогам встречи были приняты две версии доклада, которые стали официальным документом Сената Франции и Совета Федерации.
«Нам не удалось прийти к единой точке зрения, поэтому вышло два текста, которые описывают события с разных точек зрения», — отметил Косачев и подчеркнул, что основная совпадающая позиция в обоих текстах — при всех имеющихся разногласиях не прерывать межпарламентский диалог.
В Совете Федерации рассчитывают, что совместный документ будет принят по итогам четвёртой встречи, которая состоится в России осенью 2018 года.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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