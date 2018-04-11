Цукерберг отказался гарантировать защиту выборов от вмешательства России

Facebook не может предоставить гарантий невмешательства России в американские выборы. Об этом руководитель соцсети Марк Цукерберг заявил на слушаниях в Сенате США.

По его словам, таких гарантий дать нельзя, «поскольку идет гонка вооружений».

«Пока в России есть люди, чья работа заключается в том, чтобы вмешиваться в выборы во всем мире, это будет продолжающийся конфликт», — заявил Цукерберг (цитата USA Today).

Говоря о скандале с компанией Cambridge Analytica, аккумулировавшей данные более 80 млн пользователей Facebook, чтобы затем использовать их в политических целях (компания, в частности, работала на команду Дональда Трампа во время президентских выборов в США), глава Facebook заявил, что ему неизвестно о том, хранила ли Cambridge Analytica данные в России.

Цукерберг также заявил, что Facebook сотрудничает со спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим независимое расследование предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы.

Глава соцсети отметил, что работа компании со спецпрокурором конфиденциальна.