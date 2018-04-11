Дарья Пынзарь вынуждена расстаться с детьми

Хочу раствориться в этой природе, с утра первое что делаю это бегу на балкон и глубоко вдыхаю и смотрю на эту красоту, тот момент, когда картинка реальности прекрасней самого чудесного сна. Я не знаю, долго ли я буду этим восхищаться, говорят ко всему привыкаешь, но я пока не могу привыкнуть к тому, что это не отпуск, что это реально моя жизнь.Сегодня вечером лечу в Москву. Поэтому сегодня Темик прогуливает детский сад, буду сегодня зажамкивать моих малышей, недельная разлука все-таки. Вы знаете, никогда не подумала бы, что это скажу, но в периодических разлуках даже есть свой плюс, все чувства и эмоции обостряются, ты становишься нежнее и добрее к своим любимым, хочешь их обнимать и целовать ещё больше... А уже ночью буду зажамкивать Сергея, очень соскучилась.