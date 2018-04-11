Доходы растут: стало известно, сколько зарабатывают украинские топ-чиновники

СМИ проанализировали электронные декларации украинских чиновников и выяснили, кто из главных государственных деятелей заработал больше всех в 2017 году.Первое место в своеобразном рейтинге политиков-толстосумов занял премьер-министр Владимир Гройсман, сумевший опередить даже президента страны. Отмечается, что в 2017 году глава Кабинета Министров стал богаче на 17,1 млн грн. Для сравнения: годом ранее господин Гройсман задекларировал 15,8 млн грн.На второй строчке расположился Петр Порошенко, заработавший 16,3 млн грн. “Бронза” досталась секретарю СНБО Александру Турчинову - 2,621 млн грн. Замыкают первую пятерку директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник (1,605 млн грн.) и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко (1,591 млн грн.).