Два члена совета директоров «Русала» покинули его из-за американских санкций

После введения антироссийских американских санкций Даниэль Лезин Вольф и Максим Гольдман покинули совет директоров «Русала». Об этом говорится в сообщении компании для инвесторов Гонконгской биржи.

Подчеркивается, что Лезин Вольф и Гольдман были неисполнительными директорами.

США ввели новые антироссийские санкции в пятницу. В список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. В частности, ограничительные меры коснулись Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».