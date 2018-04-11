Джоззи выпускает дебютный видеоклип «Твои глаза»

Джоззи - молодой, талантливый харизматичный музыкант, рэпер, который в 2017 году занял на крупном фестивале в Москве первое место и начинает свою карьеру на большой сцене (смотрите видео ниже).Трек «Твои глаза» для Джоззи очень личная, основанная на реальных событиях в жизни рэпера, сообщили журналисту Planet Today в пресс-службе. «Твои глаза» цепляет с первых нот и с первых слов. Песня о боли от уходящей любви, о разбитых мечтах, о том как память нас заставляет верить в несуществующую взаимность.Видео на трек «Твои глаза» позволят погрузиться в таинство слов и музыки Джоззи. Инсталяции в темноте вырисовывают образы влюбленных, красивые девушки и графические танцы уносят в нереальный мир любви.