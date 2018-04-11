Эмбер Херд пожертвовала деньги от развода с Джонни Деппом на благотворительность

Американская актриса Эмбер Херд слова на ветер не бросает, и если уж что-то обещает — то воплощает слова в действии. 31-летняя звезда пообещала, что пожертвует деньги, полученные после развода с Джонни Деппом, на благотворительность. Актрис направила сумму в детский госпиталь в Лос-Анджелесе и американский союз защиты гражданских свобод.



Первому учреждению Херд пожертвовала несколько миллионов долларов. Учреждение представило финансовый отчет за прошлый год, и включило Херд в список почетных благотворителей. «Мы очень признательны всем нашим благотворителям за их щедрость. От имени всех детей и семей, на чьи жизни вы оказали влияние, и от имени всей детской больницы в Лос-Анджелесе мы выражаем вам искреннюю благодарность», — сообщается в официальном докладе госпиталя.

После развода актриса получила от 54-летнего Деппа семь миллионов долларов. Как сообщают источники, актриса пожертвовала от одного до пяти миллионов долларов на благотворительность. Американский союз защиты гражданских свобод, точная сумма пожертвований в который не называется, оказывает помощь жертвам домашнего насилия. Выбрала эту организацию Херд неспроста, ведь признавалась, что в браке с Деппом пережила домашнее насилие.



Раннее Херд дала интервью зарубежному изданию GQ, в котором рассказала о жизни после расставания с Деппом. «Мне невероятно повезло, что я нахожусь в ситуации, когда могу помогать людям. Это связано с тем, что моя жизнь теперь принадлежит не только мне, она не личная. Анонимность больше не имеет силу, и все ваши действия или слова не принадлежат полностью вам,» рассказывает актриса.

Звезда утверждает, что всегда старалась жить по совести, а не ради популярности. «Я всегда старалась жить правильно. Все, к чему я стремлюсь в жизни, никогда не было связано с желанием быть популярной и всем нравиться. Это несравнимо с желанием жить по совести, достойно и с гордостью,» говорит Херд.

Ембер подала документы на развод с Джонни Деппом, обвинив его в «физическом и моральном насилии». Девушка долго терпела такие выходки своего супруга и старалась изменить ситуацию, но решила, что пора прекратить это терпеть и двигаться дальше. «Понимание этого приходит, после того, как жизнь испытает вас на прочность. Это тяжело, но происходит рост и приходит равновесие. Невозможно долго злиться на это. Не важно, если мои решения не понимали, важно, что я всегда действовала по совести.» признается звезда.