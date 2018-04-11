Ещенко занимается по индивидуальной программе перед матчем с "Уралом"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Футболист московского "Спартака" Андрей Ещенко, получивший травму в матче 1/4 финала Кубка России с самарскими "Крыльями Советов", приступил к тренировкам по индивидуальной программе, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Как отмечается, в среду спартаковцы начали подготовку к матчу 26-го тура чемпионата России с "Уралом", который пройдет в Екатеринбурге 15 апреля. Ещенко занимался по индивидуальной программе, а другие травмированные защитники "Спартака" Георгий Джикия и Георгий Тигиев продолжают восстановление.

Ранее сообщалось, что 34-летний Ещенко пропустит из-за микронадрыва мышц левого бедра около двух недель.