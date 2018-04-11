"Филадельфия" обыграла "Атланту" в матче НБА, одержав 15-ю победу подряд

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Баскетболисты "Филадельфии Севенти Сиксерс" на выезде обыграли "Атланту Хокс" в матче регулярного чемпионата НБА.

Игра, прошедшая во вторник в Атланте, завершилась победой гостей со счетом 121:113 (27:32, 34:23, 28:24, 32:34). В составе "Филадельфии" на паркете выделялись Джей Джей Редик (28 очков, 4 подбора, 5 передач) и Эрсан Ильясова (26 очков, 8 подборов), Бен Симмонс сделал дабл-дабл (14 очков, 10 подборов). У "Атланты" самым результативным стал Торин Принс (27 очков, 4 подбора, 6 передач).

Выиграв у "Атланты", "Филадельфия" установила клубный рекорд по продолжительности победной серии - 15 матчей.

Результаты других матчей игрового дня:

"Индиана Пэйсерс" — "Шарлотт Хорнетс" - 93:119,

"Вашингтон Уизардз" — "Бостон Селтикс" - 113:101,

"Даллас Мэверикс" — "Финикс Санз" - 97:124,

"Юта Джаз" — "Голден Стэйт Уорриорз" - 119:79.