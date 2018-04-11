Фрэнсис Бин Кобейн эмоционально ответила на вопрос о покойном отце Курте Кобейне

Фрэнсис Бин Кобейн

25-летняя дочь покойного фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна и Кортни Лав вчера посетила ежегодную премию Fashion Los Angeles Awards. Однако Фрэнсис Бин Кобейн интересуется не только модой, хотя и успела стать лицом рекламной кампании Marc Jacobs. Главными увлечениями наследницы знаменитого музыканта остаются изобразительное искусство и музыка.

Фрэнсис Бин признавалась в интервью, что музыка отца не нравится ей, однако не отрицает, что чувствует связь с ним. На прошлой неделе, 5 апреля, была очередная годовщина со дня смерти лидера Nirvana, и Фрэнсис Бин обнародовала фрагмент своей дебютной песни. На Fashion Los Angeles Awards журналисты спросили ее, как бы ее отец отнесся к тому, что она пытается реализовать себя в музыке.

Фрэнсис Бин КобейнУ меня нет ответа на этот вопрос, потому что не хочу говорить от имени кого-то другого. Я надеюсь, что стала тем человеком, которым отец мог бы гордиться, даже если бы ему не понравилось мое искусство, – сказала Фрэнсис Бин.

Фрэнсис Бин Кобейн и Кортни Лав

В ее дебютной песне есть такие слова:

Я думаю, что видела тебя, когда была маленькой. Мне кажется, я нашла тебя.Напомним, Курт Кобейн был найден застреленным в своем доме, когда его дочери едва исполнилось полтора года.