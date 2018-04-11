ФСБ сообщило о предотвращенных в Уфе терактах перед выборами

Сотрудники республиканского ФСБ перед выборами президента задержали двух членов антиправительственной радикальной группировки и предотвратили теракты на избирательных участках. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе башкирского управления.

«14 марта сотрудниками УФСБ России по республике Башкортостан пресечена попытка подготовки террористических актов на избирательных участках Уфы жителями региона, являющимися членами праворадикальной группировки», — рассказали агентству.

В отношении мужчин возбуждено уголовно дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Они заключены под стражу.

«Установлено, что фигуранты уголовного дела по мотивам неприятия существующей власти в стране в целях устрашения и дискредитации органов власти, создания условий для срыва выборов президента России планировали осуществить минирование избирательных участков, взрывы и поджоги в местах массового скопления людей», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что в ходе обыска по местам жительства обвиняемых были найдены и изъяты подготовленные самодельные взрывные устройства, а также карты Уфы с обозначением возможных мест совершения теракта.