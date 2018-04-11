«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры по новому контракту

Переговоры по условиям нового контракта о транзите газа через Украину в Европу начали «Газпром» и «Нафтогаз». Об этом «Ведомостям» сообщили два близких к обсуждению источника.

Собеседники издания утверждают, что речь идет о новом контракте на 2020 год. Источник со стороны «Газпрома» сообщил, что переговоры находятся на ранней стадии. В частности, близкий к «Нафтогазу» собеседник сообщил, что украинская сторона затребовала уточнение по формулировке «привлекательные коммерческие условия».

Накануне председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что транзит газа через Украину будет продолжаться, но его объемы в перспективе снизятся до 1015 млрд кубометров в год.

«Украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит», — сказал он.

Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» и присудил выплату 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору. Суд также обязал Киев выплатить «Газпрому» два миллиарда долларов за уже поставленный газ плюс проценты за просрочку.