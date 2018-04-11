Геттемюллер: У НАТО нет оснований не доверять Британии по «делу Скрипаля»

Замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер сообщила, что у Североатлантического альянса нет оснований не доверять Великобритании в «деле Скрипаля». Об этом она заявила в интервью «Коммерсанту».

В посольстве РФ в Лондоне ранее заявили, что британское правительство блокирует контакты дипломатов с экспертами из исследовательской лаборатории «Портон-Даун».

Геттемюллер заявила газете, что выводы лаборатории являются не единственной информацией, на которой Лондон пришел к выводам о виновниках инцидента. Она отметила, что речь также идет и о других источниках информации.

Замгенсека НАТО отметила, что у членов объединения нет причин не доверять доводам британской стороны.