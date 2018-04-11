Глава МИД Латвии заявил о демократическом отношении к языкам нацменьшинств

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич возмутился критикой полного перевода школьного обучения в республике на государственный язык со стороны России.
Читайте по теме
Россия рассчитывает на реакцию ЮНЕСКО по ситуации с языками в Латвии и на Украине
В интервью порталу Delfi.lv он уверял, что в мире мало стран, где отношение к использованию негосударственного языка настолько демократическое, как в Латвии. Однако в ходе реформы фактически ликвидируются русские школы. Госинпекция по языку запрещает общаться на русском персоналу предприятий, обслуживающих клиентов, если те могут услышать разговор на иностранном языке.
«Реформа нашего закона об образовании — полностью вопрос внутренней политики страны», — отметил Ринкевич.
При этом, помимо возмущении России нарушениями прав нацменьшинств Латвии, аналогичной позиции придерживается и местная партия — Русский союз Латвии. В адрес этой политической организации министр также высказал обвинение, что партия пытается заработать политический капитал, комментируя языковую политику страны.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
В Совете Федерации определили ТОП-5 стран, которые россияне выбирают для отдыха
Названо оружие, которое США и Россия применят в случае столкновения в Сирии
Родителей с детьми освободят от уплаты налогов