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Глобалисты-могильщики русской школы уже делят кресло Ольги Васильевой


Добавлено: 11 апр 2018 в 15:49, Категория: Политика
Глобалисты-могильщики русской школы уже делят кресло Ольги Васильевой

Либерал-глобалистское лобби продолжает сгущать тучи над министром образования Ольгой Васильевой. Несмотря на народную поддержку, на заступничество именитых ученых-академиков,
Союза писателей России, более 15 тыс. учителей и всей консервативной общественности страны единственный министр, заявивший о необходимости воспитания Человека, а не потребителя, после смелой и честной борьбы за единое образовательное пространство, за единую линейку учебников, за возвращение русскому языку и русской культуре (русской литературной классике) статуса абсолютных ценностей в России, за поднятие вопроса о нравственном и духовном воспитании детей, равно как и о настоящем гражданском патриотизме, скорее всего, потеряет должность в обновленном составе Правительства.

Почти два года патриоты жили надеждой, что разрушители образования, адепты «открытого общества» и «открытой России» (начиная с Филиппова и заканчивая прочими фурсенками-ливановами), захватившие власть еще в ельцинскую эпоху, наконец потеснятся. Но корни этой заразы запущены очень глубоко, и пока народ в своей массе безмолвствует, разрушение русской (советской) школы и, тем самым, самого суверенитета страны продолжается.

Объективно придраться к работе Васильевой после того как она предложила новый ФГОС по русской литературе, где сделан упор на нашу «золотую классику», где даются четкие критерии оценки полученных учениками знаний, описываются навыки собственного анализа и восприятия текста и т.д. глобалистам было крайне сложно. В итоге сторонники «образования для избранных» и «личных карьерных траекторий» с модулями вместо предметов и последующей отмены каких-либо экзаменов с переводом на виртуальное домашнее обучение в интернет-облаках господа Кузьминов (ректор ВШЭ) и Асмолов (ФИРО) в команде с архитектором системы ювенальной юстиции в России Ольгой Голодец придумали заняться поисками коррупции в деятельности министра. Ее начали подозревать в лоббировании интересов издательства «Просвещение» на том основании, что список обязательных к прочтению произведений литературы в новом ФГОСе значительно (хотя и не полностью!) совпадает с таковым в учебнике по литературе В.Я. Коровиной, издаваемой «Просвещением». Что же в этом плохого с точки зрения самого образовательного процесса – спросите вы? Неужели выбраны какие-то недопустимые книги в ущерб современным авторам, типа Людмилы Улицкой, Виктора Пелевина или Григория Остера? Нет, напротив, выбрано все лучшее, что дала стране и миру русская творческая мысль.

А что вообще плохого в наличии у нас сильного издательства-флагмана, которое в советскую эпоху было естественным монополистом, а в ельцинские 90-е и позже, в 2000-е, продолжало держать марку и тесно сотрудничало как с ведущими учеными из РАН, так и с Минобрнауки? А то, что это все мешает пресловутой «вариативности», развитию «индивидуальных особенностей» ученика и, конечно же, «творческой свободе» учителя. Импровизация и дебилизация, включающая разговор на «современном», понятном школьнику языке, и обсуждение постмодернистской пошлятины с размытием границ между добром и злом – вот что нужно продолжать делать либералам, для чего и издаются десятки и сотни всевозможных пособий с «авторским взглядом» на преподавание истории, литературы и других предметов. Как тут ни вспомнить об истории двухлетней давности, когда в одной из школ Воркуты (республика Коми) уничтожены 53 учебника местного библиотечного фонда, изданные, как выяснилось, на деньги фонда Джорджа Сороса. Отдельное финансирование получили пособия издательства «Дрофа», лоббисты которого в числе первых начали яростно сопротивляться ФГОСу Васильевой. Совпадение?

Но это все лирика, а суровая правда жизни в том, что контроль за российским образованием – полностью в руках либерал-глобалистов, строителей нового мирового порядка. Ради сноса Васильевой без явных на то оснований и объяснений они готовы демонтировать все нынешнее министерство. Множество инсайдеров и образовательных ресурсов сообщают, что планируется создать на его базе два ведомства: Министерство высшей школы и науки (или Министерство науки и высоких технологий) и Министерство образования, которому отдадут на откуп начальную и среднюю школу. Надо ли говорить, что кандидатура Васильевой в качестве руководителя новоформируемых структур даже не рассматривается…

Чтобы понять, куда мы катимся, сделаем беглый обзор тех, кто может стать новым рулевым в нашем многострадальном образовании. Наиболее вероятным кандидатом на должность главы нового ведомства называют академика РАН Григория Трубникова, действующего замглавы Минобрнауки. Он не скрывает своего курса на демонтаж высшей школы, которую в полном соответствии с форсайт-проектом «Образование-2030» планируется превратить в бизнес-корпорацию. Одна из его инициатив – замена выпускных дипломов стартап-проектами в той или иной сфере бизнеса. Что при этом будет с фундаментальной наукой, которая никогда не гналась за гешефтом от толстосумов, страшно и подумать.

Среди других его «проектов» – полная интернационализация образования, подготовка детьми проектов на двух языках, активное приглашение к нам за огромные деньги западной профессуры, регулярная стажировка наших учителей на Западе, развитие систем обработки «больших данных» и т.п. Словом, воплощенная мечта Сороса – открытое общество без каких-либо границ и суверенитетов. При этом г-н Трубников как бы догадывается, к чему идет тотальная автоматизация всех процессов, но уверен, что с угрозами можно будет справиться.

– поделился мыслями Трубников в интервью «Комсомольской правде».

Кроме Трубникова, инсайдеры и СМИ называют и другие фамилии. Послужной список у большинства из них – просто загляденье. К примеру, директор крымского лагеря «Артек» Алексей Каспржак, прославившийся бесплатной раздачей подросткам презервативов и экскурсиями несовершеннолетних на винзавод «Массандра», о чем случайно узнал сам Президент России после разговора с детьми.

«(Вы там вина) не пьете? А как вы, нюхаете что ли?», – удивился Владимир Путин и посоветовал администрации навсегда забыть о любых напитках, кроме кефира, молока и киселя.

Но и это еще не все. Каспржак и его отец Анатолий Георгиевич (профессор ВШЭ) – видные деятели либеральной тусовки, в 2014 году оба активно выступали против «русских оккупантов» в Крыму. Сын решил переплюнуть отца и после получения образования в МПГУ с 2001 до 2005 года участвовал в проекте «Реформа системы образования». В какую сторону его реформировать, надо полагать, Алексею рассказали в Университете Роберта Гордона в Шотландии, где он получил диплом менеджера. Перед тем как возглавить «Артек», этот «вундеркинд» в возрасте 28 лет был назначен начальником Департамента образования Тверской области, а затем – и замгубернатора области. Успел он поработать даже проректором «Вышки». И еще один штришок к портрету – Каспржак-младший взял на работу главой Управления орг.-метод. работы «Артека» Ларису Мацюк – экс-доверенное лицо ультраправого бандеровца Дмитрия Корчинского. Удивительно, как ему вообще удается жить и здравствовать в Крыму.

Еще один кандидат на министерское кресло – председатель Комиссии по образованию Московской городской думы Антон Молев, верный соратник главы московского Департамента образования Исаака Калины. Последний доэкспериментировался до такой стадии, что предложил упразднить все экзамены в школах и заменить их социал-дарвинистской «личной карьерной траекторией» биообъекта (т.е. ученика). В Москве он курирует «передовой проект» виртуальной школы, который намерен скоро «подарить» и всем регионам. Про подобные «инновации» Васильева уже высказалась очень доходчиво: «Невозможно ввести «цифру» в школе, не зная, как она будет влиять на детей в раннем возрасте. Этого нельзя делать». За это ее и хотят «уйти», до кучи огульно обвинив в ретроградстве.

Претендуют на место Васильевой и дамы. Помимо директорши лагеря «Сириус» Елены Шмелевой, о который мы уже рассказывали, называется фамилия координатора партпроекта «Единой России» «Новая школа» 33-летней Алены Аршиновой. Она тоже прославилась своеобразной инновацией, направив в адрес вице-премьера Ольги Голодец обращение с просьбой создать единую электронную систему записи детей в первые классы. Разумеется, планируется реализовывать это через портал госуслуг – для идентификации на котором совсем скоро заработает добровольно-принудительная сдача биометрии. Так что посчитают все биообъекты, можно не сомневаться. И «Контингент» вводить не понадобиться – все будут вноситься в систему «учета и контроля» с момента рождения...

Наконец, еще один возможный кандидат – экс-замглавы Минобрнауки, бывшая секретарша мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Наталья Третьяк. Ее взлет по карьерной лестнице тесно связан с могильщиком-«оптимизатором» школ и университетов Дмитрием Ливановым. Третьяк четыре года работала проректором МИСиС под чутким руководством Ливанова, а в 2012 году перекочевала вслед за шефом в Минобрнауки, став его заместителем. Вкратце ее можно охарактеризовать как очень чуткую сотрудницу, способную адаптироваться под любую смену «руководящего ветра». Такие исполнители либерал-глобалистам, без сомнения, очень пригодятся.

Вот такой нерадостный ликбез будущего отечественного образования и науки у нас получился. Да, если вдруг вы забыли, Ольга Васильева пока на своем посту и еще есть время для решительного выступления в ее поддержку.

http://katyusha.org/view?id=9701


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Добавлено: 11 апр 2018 в 15:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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