Госдеп: Мы пока не знаем, какое вещество использовалось при химатаке в Сирии

Соединенные Штаты Америки на данный момент не знают, какое химическое вещество было использовано при химической атаке в сирийском городе Дума. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт, передает ТАСС.

«Мы знаем, что было применено какое-то вещество, химическое вещество. На данный момент мы точно не уверены, что именно было использовано», — сказала Нойерт.

По ее словам, американские власти хотели бы скоординировать с зарубежными партнерами реакцию на события в Думе.

«Мы хотим выработать скоординированные ответные меры, каким бы этот ответ ни был касательно ситуации в Сирии», — добавила спикер Госдепа.

Ранее сообщалось, что МИД прокомментировал химатаку в Сирии.

Фото: Boston Herald