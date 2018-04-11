Греющий кабель: что это такое?

Одним из самых трудоёмких процессов считается бесперебойное водоснабжение жилых зданий и прочих объектов, особенно это актуально в зимние холода. Чтобы не допустить перемерзания труб, их нужно прокладывать ниже уровня, на котором происходит промерзание. Впрочем, нет полнейшей гарантии, что водопровод всё-таки не перемёрзнет,

и не прекратится поступление воды.

Этот неприятный факт происходит по следующим причинам:

• Необычайно сильные холода;

• Место подведения труб к жилищу больше промерзает;

• Возникновение аварийных ситуаций на магистрали трубопроводов.

Если на улице необычайно сильные морозы и продолжается это довольно длительное время, то от простого утепления труб не стоит ожидать нужного эффекта. Чтобы решить этот вопрос стоит задуматься о применении согревающего кабеля. Его использование поможет не допустить образования конденсата на трубах и позволит удерживать температуру необходимую для того, чтобы трубы не замерзали. Трубы, конечно, всё равно нужно укладывать в землю, но большая глубина уже не потребуется.

Такой обогревающий кабель можно применять и в других целях. Произвести монтаж кабеля достаточно просто и сделать это можно самому, необходимо только изучить инструкцию, которая к нему прилагается.

Виды и особенности греющего кабеля

Всё разнообразие разогревающих проводов можно разделить на два вида:

• Саморегулирующийся провод;

• Кабель согревающий резисторный.

Резисторный кабель не допускает резки и поэтому при покупке необходимо знать нужную длину. При эксплуатации он одинаково прогревается по всей длине.

Подключить согревающий кабель можно разными способами. Самый простой и быстрый – подключить его к электророзетке. Другие способы требуют дополнительных вложений. Нужно приобрести специальные регуляторы мощности, которые необходимы для поддержания температуры на определённом уровне, разнообразные датчики.

Резисторный кабель бывает нескольких видов:

Двухжильный согревающий кабель распределяют по всей длине, а один конец закрывают необходимым для этих целей приспособлением. Другой край с двумя жилами подключают к электричеству.

Зональный. Эта модель по своему устройству идентична двухжильному проводу, однако тут через равные промежутки добавлены нагревающие спирали. Благодаря этой конструкции появилась возможность разрезать кабель на определённый шаг.

Кабель греющий одножильный. Чтобы уложить этот вид согревающего кабеля надо рассчитать его длину с учётом того, что оба конца должны быть рядом, чтобы была возможность подключить их к одному энергоносителю.

Особенности монтажа резистивного кабеля

• Нельзя допускать пересечения греющего провода;

• Перед установкой необходимо произвести все нужные расчеты. Производя эти расчеты надо учитывать температуру, влажность, а также площадь обогреваемого участка и материал изготовления.

Достоинства резисторного кабеля:

• Небольшая стоимость;

• Лёгкое монтирование;

• Очень надёжен;

• Небольшое напряжение при подключении;

• Стабильная работа.

Греющий кабель саморегулирующийся

У этого вида греющего провода иной способ действия. Между жилами, проводящими ток, уложен полупроводниковый мягкий материал, показание сопротивления которого, находится в прямой зависимости от температуры обогреваемых предметов.

Весь принцип работы состоит в том, что тепло вырабатывается именно в том месте, где это необходимо. Понижение окружающей температуры даёт толчок для повышения сопротивления и начинает производиться нужное тепло. Если же окружающая температура увеличивается, то сопротивление согревающего кабеля ослабевает, и температура нагрева понижается. При работе саморегулирующегося кабеля расход электричества самый оптимальный. Такой вид кабеля можно монтировать только лишь на тех участках, где велика вероятность перемерзания. Хотя саморегулирующийся кабель довольно дорог, все затраты очень быстро возвращаются, так как при работе будет экономиться электроэнергия.

Достоинства:

• Для монтажа этого электрооборудования не нужны навыки специалиста;

• Установка и дальнейшая эксплуатация не наносит вред окружающей среде;

• Гибкость и эластичность дают возможность устанавливать согревающий кабель на конструкции любой формы.

Для поддержания системы водопроводных труб в рабочем состоянии в зимний период, снаружи или же внутри трубы укладывают греющий кабель. Для каждого способа укладки необходим свой вид кабеля.