Громкий трансфер: футболист киевского “Динамо” продолжит карьеру в донецком “Шахтере”

По данным интернет-ресурса Football.ua форвард “Динамо Киев” Жуниор Мораэс все же перейдет в стан принципиальнейших соперников “бело-синих” – донецкий “Шахтер”.По имеющейся информации Мораэс будет зарабатывать 700 тысяч евро в год и получать бонусы за личные достижения. Официально о переходе будет объявлено в конце сезона 2017/2018.Отмечается, что Мораэс даже определился с игровым номером. В “Шахтере” бразильский форвард будет играть в футболке с десятым номером, под которым в настоящий момент выступает соотечественник Мораэса Бернард. Последний становится свободным агентом и покидает донецкий клуб.