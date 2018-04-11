ГСЧС обнаружила 15 тысяч нарушений при проверках пожарной безопасности

В ходе проверки заведений массового скопления людей было выявлено более 15 тысяч нарушений. Об этом сообщил председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время заседания правительства, передает УНИАН.

По его словам, ГосЧС проверила 937 дошкольных и школьных учреждений, 56 больниц и 326 торгово-развлекательных центров и объектов досуга.

«Во время проверок выявлено более 15 тыс. нарушений, из которых более 5 тыс. не устранялись в течение длительного времени. Хуже всего обстоят дела с выполнением предписаний в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях, где не выполняется более 60% ранее предложенных мероприятий», — сказал Чечеткин.

Он заявил, что на руководителей объектов было наложено 1 200 административных взысканий, и что в суд поданы иски на закрытие 37 объектов за нарушение требований пожарной безопасности. В этот перечень входят 16 ТРЦ, 18 дошкольных и школьных учреждений и 3 больницы.

Ранее сообщалось, что ГосЧС была намерена проверить места массового скопления людей.

Фото: пресс-служба МВД