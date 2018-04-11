Илья Яшин решил участвовать в выборах мэра Москвы

Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил о намерении участвовать в сентябрьских выборах мэра Москвы.

«Подтверждаю готовность участвовать в праймериз с другими кандидатами от демократических сил и верю, что смогу их выиграть», — говорится в заявлении политика в Facebook.

Яшин пообещал «не вести кулуарные переговоры с мэрией и не брать на себя неформальных обязательств в обмен на преодоление муниципального фильтра».

Ранее об участии в выборах заявили действующий мэр Сергей Собянин, а также политик Дмитрий Гудков и глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин.