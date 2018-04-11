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Инсайдер о браке Дэвида и Виктории Бекхэм: "Каждый из них живет своей жизнью"


Добавлено: 11 апр 2018 в 23:56, Категория: Шоу-бизнес
Инсайдер о браке Дэвида и Виктории Бекхэм: "Каждый из них живет своей жизнью"

Дэвид и Виктория Бекхэм

42-летний Дэвид и 43-летняя Виктория Бекхэм вместе уже почти два десятилетия, растят четверых детей и неизменно производят впечатление идеальной пары. Однако инсайдеры спешат развеять миф и убедить всех, что создательница модного бренда и прославленный футболист, завершивший карьеру в спорте, не всегда смотрят в одну сторону.

Нет ничего необычного в том, что пары меняются и развиваются. Даже когда Дэвид и Виктория собираются в своем загородном доме в Оксфордшире, они могут жить в разных "мирах". Дом был спроектирован так, что в нем у нее и у него есть свое отдельное крыло. Я думаю, каждый из них живет своей жизнью. Когда вы женаты так долго, определенная дистанция может быть полезной, – сказал источник из окружения знаменитой пары.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Правда, он считает, что Дэвид и Виктория всегда будут семьей.

Дети навсегда останутся их связующим звеном. Виктория и Дэвид похожи на каждую супружескую пару, которую я знаю. В какие-то дни они холодны друг с другом, а в какие-то наоборот. Они могут показаться ледяными на публике, но на самом деле очень теплые и забавные. Виктория сначала жесткая, но когда стена исчезает, перед вами очень веселая женщина. А Дэвид просто потрясающий, – считает инсайдер.

Дэвид и Виктория Бекхэм с сыновьями


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Добавлено: 11 апр 2018 в 23:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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