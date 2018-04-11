Истребитель случайно сбросил учебную бомбу на французский завод

Истребители четвертого поколения Dassault Mirage 2000 военно-воздушных сил Франции пролетали над городом Ножан-сюр-Верниссон в департаменте Луаре.

Один из истребителей случайно сбросил бомбу на завод компании Faurecia. Пострадали два человека. Очевидцы рассказали, что удар «был довольно громким» и заглушил шум Dassault Mirage 2000.

Представитель ВВС Франции Оливье Село уточнил, что на завод упала учебная бомба без взрывчатых веществ. Истребители планировали сбросить боеприпас на полигоне недалеко от Реймса. Правоохранители расследуют обстоятельства и причины случившегося.