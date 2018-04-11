Из России в Египет вылетит первый рейс за два года

«Аэрофлот» с 11 апреля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир — Москва, сообщала авиакомпания в марте.

Первый рейс между Москвой и Каиром запланирован на 20:50 мск из Шереметьево, следует из данных расписания перевозчика.

В настоящее время на него остались билеты по 45-80 тысяч рублей в один конец.

Россия приостановила полеты в Египет в ноябре 2015 года, после того как 31 октября того же года над Синайским полуостровом разбился самолет с российскими туристами.

Тогда в результате взрыва бомбы погибли все находившиеся на борту 224 человека. Ответственность за теракт взяло на себя запрещенное в России «Исламское государство».