Известно для чего российская армия движется к украинским границам

Целью стягивания российской армии к украинским границам являются запугивание Запада и шантаж Украины. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан.

В течение последних двух лет Россия усиливает свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах, цель этого очевидна. Во-первых, это шантаж украинской стороны с тем, чтобы принудить к уступкам — и в нормандском формате, и в минском. Во-вторых, это запугивание мирового сообщества в том отношении, что Россия стремится таким образом показать свою мощь», — отметил он.

По мнению генерала, стягивание войск не связано с планированием широкомасштабного наступления. Это связано с недавними достаточно болезненными санкциями, а также намерением США не только совершить возмездие за преступления в Сирии, но и усилить санкционное давление.

Эксперт призвал Украину и мировое сообщество достаточно серьезно отнестись к манипуляциям и военным действиям России.

«Кроме того, украинской стороне нужно не терять бдительность и укреплять оборонительную мощь. И, во-вторых, необходимо всеми возможными средствами (техническими и агентурными) усилить разведывательную деятельность», — добавил он.

Богдан, комментируя данные разведки о замене российскими военными своих паспортов на «документы» «ЛДНР», сказал, что это может свидетельствовать о планах России или идти в наступление, или пытаться скрыть свое присутствие на Донбассе.

Генерал-лейтенант уверен, что президент РФ Владимир Путин хочет «впарить» Донбасс Украине, но Украина четко дала понять, что сначала должна быть обеспечена безопасность.

По его словам, миротворческая миссия на Донбассе поможет реализовать политико-дипломатическое решение конфликта. При этом он допустил, что Украина после наращивания военной мощи выберет силовой сценарий восстановления контроля над территорией.