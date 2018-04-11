Капитану крымского судна «Норд» предъявили новые обвинения на Украине

Капитану российского сейнера «Норд» Владимиру Горбенко предъявили обвинение по статье о незаконной ловле рыбы.

«Предположительно, сегодня ему будет избрана в суде новая мера пресечения», — сообщил ТАСС его адвокат Александр Руденко.

Накануне капитан был отпущен под залог по решению Херсонского городского суда. Его обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

25 марта крымское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в Азовском море. Экипаж, состоящий из 10 граждан России, арестовали. Затем всех, кроме капитана судна, оштрафовали и отпустили на свободу. Судно находится под арестом.