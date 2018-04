Климкин выразил соболезнования семьям погибших при авиакатастрофе в Алжире

Министр иностранных дел Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы в Алжире.

«Потрясен большим количеством людей, погибших в авиакатастрофе в Алжире. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших», – написал министр.

Shocked by great number of people died in Algeria military plane crash. I express my deepest condolences to the families and relatives of the victims.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.

Напомним, при крушении самолета в Алжире погибли более 250 человек.

Фото: 112 Украина