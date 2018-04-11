«Колючая проволока, проверки и военные»: дончанин рассказал об ужасах жизни в ОРДО

Оккупационная власть «ДНР» ограничила свободу перемещения жителей оккупированных городов, постоянно проводит проверки и не позволяет носить «неправильные» цвета одежды.

Житель оккупированного Донецка сообщают: «Посмотрите на мясокомбинат. Его обнесли колючей проволокой, теперь это база боевиков. Проход туда запрещен. Возле управления железной дороги на Артема, где теперь «резиденция» главы республики Захарченко, вооруженные люди. На институте металлов, где сидит «МГБ» — баррикады, перегорожена улица и снова военные. Туда не ходи, сюда не ходи, после 23:00 на улицу не выходи, солдатам не смей перечить, всегда носи с собой паспорт, требуют телефон посмотреть — отдай молча и если там фото или контакты покажутся подозрительными — пиши пропало.

И не дай бог случайно в одежде или еще где сочетание желтого и голубого цветов. Замучат расспросами в лучшем случае. Мне пришлось, чтобы не приставали, велосипед перекрашивать, так как он был «неправильной окраски» и пару раз ко мне подходили боевики, говорили, мол, чего это я езжу на «укроповском» велике. Угрожали меня сдать «на подвал. А на бывшем кинотеатре „Донецк“ был нарисован флаг ДНР, так часть краски за год выгорела, и не поверите — он стал желто-голубым! Уж как его закрашивали-перекрашивали, и без толку».