Косачев прокомментировал обстрел автобуса с российскими журналистами в Сирии

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в среду заявил, что обстановка в Сирии не более опасна, чем раньше, однако работающим в республике журналистам необходимо учитывать риски.

«Ситуация в целом не более опасная, чем прежде. Напротив, она имеет тенденцию к стабилизации. И вновь взломать ее могут только поспешные и топорные действия извне, например — американский удар по сирийским военным базам», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Сенатор отметил, что это очевидный риск, «и его, безусловно, необходимо учитывать всем, включая работающих на месте журналистов».

Ранее в среду президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter призвал Россию готовиться сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, поскольку те будут «хорошие, новые и умные».

11 апреля стало известно, что в САР неизвестные обстреляли из стрелкового оружия автобус с российскими журналистами, которые возвращались после подготовки сюжета о Восточной Гуте. По данным Министерства обороны России, в результате инцидента три человека «получили легкие ранения ног».

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