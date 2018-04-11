Космическую технику слушатели Военной ак¬адемии РВСН изучают в аудитории имени Циолковского

В Военной академии РВСН имени Петра Великого одна из учебных аудиторий в современном учебно-научном центре, носит имя Константина Эдуардовича Циолковского. Многие узлы и агрегаты слушатели изучают здесь не по схемам, а на реальных образцах космической техники. Тут можно продемонстрировать и воочию увидеть работу жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретрансляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и т.д. О принципах работы всех этих систем преподаватели имеют возможность рассказать с помощью мультимедийных технологий и наглядных примерах.
Одновременно аудитория имени Циолковского является и своеобразным музеем космонавтики. Этому во многом поспособствовали шефы с отечественных предприятий ракетно-космической отрасли. Благодаря им здесь удалось собрать более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения. Среди них – подлинный технологический макет, участвовавший в наземных испытаниях бортовой аппаратуры в период подготовки к первому полету искусственного спутника земли в 1957 году, космический аппарат серии «Зенит», спускаемый аппарат космического корабля «Союз-21», который пилотировал экипаж Бориса Волынова и Виталия Жолобова, технологический макет космического корабля Союз – ТМ, первый образец семейства космических аппаратов-«Молния-1», предназначенный для правительственной связи и телевещания, космический аппарат «Марс-Венера», аппараты космической фотосъемки и другие интересные экспонаты.
Современная аудитория имени К.Э. Циолковского представляет собой многофункциональную научно-исследовательскую платформу, обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники.
Академия связана с космосом не только своей знаменитой аудиторией. В филиале вуза – Серпуховском военном институте Ракетных войск – начиналась дорога на околоземную орбиту у Героя Советского Союза лётчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ».