Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской: "Это их дело"

Показать меню
Актуально
Песков назвал новые санкции США «попранием норм всего и вся» - 16:38 Песков назвал новые санкции США «попранием норм всего и вся» Стало известно, сколько людей погибло во время атаки на сирийскую базу - 16:49 Стало известно, сколько людей погибло во время атаки на сирийскую базу Lufthansa отменит более 800 своих рейсов из-за забастовки - 17:16 Lufthansa отменит более 800 своих рейсов из-за забастовки На «зеленой» ветке метро Москвы устранили неполадки - 17:16 На «зеленой» ветке метро Москвы устранили неполадки Собчак потратила на президентскую кампанию почти 160 млн рублей - 17:16 Собчак потратила на президентскую кампанию почти 160 млн рублей Порошенко назвал «Северный поток — 2» взяткой ЕС со стороны России - 17:16 Порошенко назвал «Северный поток — 2» взяткой ЕС со стороны России Сельский учитель отработает 330 часов за стихотворение об Украине - 17:17 Сельский учитель отработает 330 часов за стихотворение об Украине Сооснователь Apple Стив Возняк покинул Facebook из-за скандала с утечкой данных - 17:18 Сооснователь Apple Стив Возняк покинул Facebook из-за скандала с утечкой данных Главный тренер "Спартака" Епанчинцев: новый контракт рассчитан на один сезон - 17:21 Главный тренер Хайди Клум с новым бойфрендом Томом Каулитцем отдыхает в Мексике - 17:28 Хайди Клум с новым бойфрендом Томом Каулитцем отдыхает в Мексике Валера Блюменкранц рассказал о своем уходе и планах на ближайшее будущее - 17:35 Валера Блюменкранц рассказал о своем уходе и планах на ближайшее будущее Российские миллиардеры за день потеряли более 12 млрд долларов — Forbes - 17:42 Российские миллиардеры за день потеряли более 12 млрд долларов — Forbes «Даже ржавая баржа не смеет выйти»: на Украине испугались ответа России на - 17:59 «Даже ржавая баржа не смеет выйти»: на Украине испугались ответа России на арест «Норда» Более 20 детей погибли в ДТП со школьным автобусом в Индии - 18:24 Более 20 детей погибли в ДТП со школьным автобусом в Индии Путин и Меркель подтвердили свои позиции по «Северному потоку — 2» - 18:28 Путин и Меркель подтвердили свои позиции по «Северному потоку — 2» Россия никогда не будет прогибаться под ультиматумы Запада, — Лавров - 18:52 Россия никогда не будет прогибаться под ультиматумы Запада, — Лавров Вышел смартфон Honor 9 Lite - 18:56 Вышел смартфон Honor 9 Lite
» » Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской: "Это их дело"

Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской: "Это их дело"


Добавлено: 11 апр 2018 в 15:45, Категория: Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской: "Это их дело"

Ксения Собчак

Всю прошлую неделю Рунет обсуждал громкое интервью Яны Рудковской телеканалу "Дождь", в котором продюсер рассказала о методах воспитания их с Евгением Плющенко пятилетнего сына Саши. Ремень ("такой маленький тоненький"), темная комната и другие наказания за нарушение дисциплины — все это, по мнению Яны, поможет вырастить из сына "настоящего мужчину".

После выхода интервью разразилась настоящая буря: многие были в шоке от откровений Рудковской, снова широко обсуждался вопрос, допустимы ли физические наказания...

Яна Рудковская с сыном Сашей

К дискуссии присоединилась и Ксения Собчак, которая, хоть и находится сейчас на заслуженном отдыхе, за повесткой, как и положено политику, внимательно следит. Несостоявшийся президент России выступила со следующим заявлением:

Слушайте, то что сказала Яна — делают многие в спортивных семьях. Спортсменов вообще воспитывают жесткими методами. И не только спортсменов. Но это их семья. Их дело. Как вообще можно это обсуждать? Кто как кого воспитывает? Это дела семейные. Некрасиво в это влезать…

— написала в Facebook Собчак, у которой и самой есть маленький сын.

Ксения Собчак с сыном Платоном

Оказалось, что эти слова идут вразрез с политическими принципами, которые звезда декларировала еще совсем недавно: они противоречат предвыборной кампании Собчак "123 шага", одним из пунктов которой была необходимость борьбы с домашним насилием. Приводим цитату:

Необходимо изменить законодательство, направленное на борьбу с домашним насилием, защиту жертв, противодействие насилию в семье и его профилактику. В том числе установить порядок оказания услуг пострадавшим от насилия, ускоренного рассмотрения заявлений о домашнем насилии и принятия мер по защите потерпевших и свидетелей.

Ксения Собчак

И первым на это обратило внимание общественное движение "Насилию. нет", которое возмутилось этими двойными стандартами:

Специалисты и эксперты нашего проекта участвовали в общественной дискуссии о проблеме насилия в семье в штабе Ксении Собчак. <...> Мы искренне обеспокоены такой реакцией на произошедшее.

Ксения включила в предвыборную программу вопросы гендерного равенства, борьбу с домашним насилием и даже противодействие дискриминации ЛГБТ. Многие стали ее поддерживать, а от волны мизогиничных нападок — защищать, как себя. Популярный комментарий под ее видео про сексизм — "неважно, кем она была — важно, кем стала". Читая после всего этого, как она выгораживает своих друзей, позволяющих себе насилие в отношении ребенка, и советует не лезть в "дела семейные", становится ясно, что она не стала никем новым,

— подытоживает феминистка Ника Водвуд, которая делает иллюстрации для проекта.

Похоже, мы на пороге новой общественной дикуссии. Присоединяйтесь.

Ксения Собчак

Материалы по теме:

Яна Рудковская о наказаниях сына Гном Гномыча: "Это такой маленький тоненький ремень"
Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Дима Билан, Сергей Лазарев и другие на вечеринке по случаю венчания Яны Рудковской и Евгения Плющенко
Как Собчак, Бородина и другие звезды зарабатывают на детях
Кто кроме Собчак и Рудковской входит в рейтинг самых изысканных бизнесвумен России
Добавлено: 11 апр 2018 в 15:45, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Боле 50 подразделений 41-й общевойсковой армии ЦВО будут проверены на соответствие звания «ударное» в ходе итоговой проверки

Боле 50 подразделений 41-й общевойсковой армии ЦВО будут проверены на соответствие звания «ударное» в ходе итоговой проверки

Трамп отказался от поездки в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии

Трамп отказался от поездки в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии

США придумали санкции против госдолга РФ и связали их с делом Скрипаля

США придумали санкции против госдолга РФ и связали их с делом Скрипаля

Садулаев: российские борцы намерены завоевать максимум золота на ЧЕ

Садулаев: российские борцы намерены завоевать максимум золота на ЧЕ

Новости России
еще новости
Медведев: Решений о повышении НДФЛ нет

Медведев: Решений о повышении НДФЛ нет

РФ быстро прошла путь, на который другие тратили десятилетия — Медведев

РФ быстро прошла путь, на который другие тратили десятилетия — Медведев

Самосвал протаранил девять машин на юго-западе Москвы

Самосвал протаранил девять машин на юго-западе Москвы

Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет

Упавший в Хабаровске Ми-8 выполнял ученый полет

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской:

Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской: "Это их дело"

Анджелина Джоли и Билл Гейтс — самые уважаемые знаменитости в мире

Анджелина Джоли и Билл Гейтс — самые уважаемые знаменитости в мире

Sekretnyye materialy - Kak sozdat' uspeshnyy biznes ne vykhodya iz doma (10.04.2018)

Sekretnyye materialy - Kak sozdat' uspeshnyy biznes ne vykhodya iz doma (10.04.2018)

Dom 2 - Ostrov lyubvi, 5084 vypusk (11.04.2018)

Dom 2 - Ostrov lyubvi, 5084 vypusk (11.04.2018)

Новости политики
еще новости
Ради мирового господства США готовы на что угодно, уверен эксперт

Ради мирового господства США готовы на что угодно, уверен эксперт

России стоит подготовиться: Трамп отреагировал на угрозы РФ

России стоит подготовиться: Трамп отреагировал на угрозы РФ

Глобалисты-могильщики русской школы уже делят кресло Ольги Васильевой

Глобалисты-могильщики русской школы уже делят кресло Ольги Васильевой

Оккупанты похвастались завершающим этапом строительства Крымского моста: фото и видео

Оккупанты похвастались завершающим этапом строительства Крымского моста: фото и видео

Новости экономики
еще новости
Курс евро на открытии торгов превысил отметку 80 рублей

Курс евро на открытии торгов превысил отметку 80 рублей

Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Ничего страшного: глава российского союза предпринимателей увидел пользу в падении рубля

Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Санкции не изменят бюджетную политику страны - Минфин

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Санкции США обрушили акции «РУСАЛа»

Новости общества
еще новости
Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии

Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии

С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью

С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностью

Правительство Медведева уходит в отставку

Правительство Медведева уходит в отставку

В Екатеринбурге прошла очередная тренировка экипажей парадной механизированной колонны

В Екатеринбурге прошла очередная тренировка экипажей парадной механизированной колонны

Происшествия
еще новости
В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

Новости Украины
еще новости
«Приготовься, Россия»: Трамп предупредил РФ о ракетном ударе по Сирии

«Приготовься, Россия»: Трамп предупредил РФ о ракетном ударе по Сирии

В Японии произошел жуткий оползень: есть жертвы

В Японии произошел жуткий оползень: есть жертвы

«Колючая проволока, проверки и военные»: дончанин рассказал об ужасах жизни в ОРДО

«Колючая проволока, проверки и военные»: дончанин рассказал об ужасах жизни в ОРДО

В Донецке от обстрела пострадала многодетная семья: появились детали

В Донецке от обстрела пострадала многодетная семья: появились детали

Мировые новости
еще новости
В Украине запретили антибиотик

В Украине запретили антибиотик "Ауроксон"

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Ученые рассказали, что спасет жизнь людям с врожденными болезнями сердца

Создан двумерный управляемый магнит из платины

Создан двумерный управляемый магнит из платины

В Индии в ДТП погибли 26 детей 

В Индии в ДТП погибли 26 детей 




Лента новостей
Президент ФВСР: этапов в России на "Арктической гонке Норвегии" в 2018 году не будет - 15:10 Президент ФВСР: этапов в России на Трамп запланировал ракетный удар по Сирии - 15:07 Трамп запланировал ракетный удар по СирииТаганский суд принял иск Роскомнадзора против Telegram - 15:07 Таганский суд принял иск Роскомнадзора против TelegramКурс доллара перевалил за 65 рублей впервые с осени 2016 года - 15:07 Курс доллара перевалил за 65 рублей впервые с осени 2016 годаВ катастрофе военного самолета в Алжире погибли более 250 человек - 15:07 В катастрофе военного самолета в Алжире погибли более 250 человекПесков призвал спокойно и трезво оценивать падение курса рубля - 15:06 Песков призвал спокойно и трезво оценивать падение курса рубляВОЗ привела данные о 500 пострадавших от химического отравления в Сирии - 15:06 ВОЗ привела данные о 500 пострадавших от химического отравления в СирииМОЛНИЯ: Трамп через «твиттер» обращается к России - 15:03 МОЛНИЯ: Трамп через «твиттер» обращается к РоссииОбзор проекта BROTHER: уникальная и необычная платформа - 15:00 Обзор проекта BROTHER: уникальная и необычная платформаС экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений - 14:28 С экипажами кораблей Крымской военно-морской базы проведены учения по постановке минных заграждений и борьбе с минной опасностьюОккупанты похвастались завершающим этапом строительства Крымского моста: фото и видео - 14:24 Оккупанты похвастались завершающим этапом строительства Крымского моста: фото и видеоВ Японии произошел жуткий оползень: есть жертвы - 14:21 В Японии произошел жуткий оползень: есть жертвыАнджелина Джоли и Билл Гейтс — самые уважаемые знаменитости в мире - 14:17 Анджелина Джоли и Билл Гейтс — самые уважаемые знаменитости в миреМедведев: Решений о повышении НДФЛ нет - 14:14 Медведев: Решений о повышении НДФЛ нет
Последние новости
Ради мирового господства США готовы на что угодно, уверен эксперт - 16:07 Ради мирового господства США готовы на что угодно, уверен эксперт В Госдуме опровергли слухи об эвакуации Асада из Дамаска - 15:59 В Госдуме опровергли слухи об эвакуации Асада из Дамаска России стоит подготовиться: Трамп отреагировал на угрозы РФ - 15:56 России стоит подготовиться: Трамп отреагировал на угрозы РФ Глобалисты-могильщики русской школы уже делят кресло Ольги Васильевой - 15:49 Глобалисты-могильщики русской школы уже делят кресло Ольги Васильевой Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской: "Это их дело" - 15:45 Ксения Собчак прокомментировала методы воспитания детей Яны Рудковской: Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии - 15:42 Сапёры ЦВО приступили к разрушению льда на реке Белая в Башкирии Родченков в маске и очках дал интервью про "манипуляции" IBU и РУСАДА с допингом - 15:38 Родченков в маске и очках дал интервью про Медведев назвал последние 6 лет годами испытаний - 15:36 Медведев назвал последние 6 лет годами испытаний ЦБ повысил курс евро почти на 2,5 рубля - 15:35 ЦБ повысил курс евро почти на 2,5 рубля Российский посол заявил о праве сбивать ракеты США в Сирии - 15:35 Российский посол заявил о праве сбивать ракеты США в Сирии Новые имена появились на карте Меркурия - 15:35 Новые имена появились на карте Меркурия СМИ сообщили о десятках погибших после падения самолета в Алжире - 15:35 СМИ сообщили о десятках погибших после падения самолета в Алжире Российский рынок упал после заявлений Трампа об ударах по Сирии - 15:35 Российский рынок упал после заявлений Трампа об ударах по Сирии
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"