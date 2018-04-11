Ксению Собчак уличили в лицемерии

Методы воспитания детей Яны Рудковской по нраву не всем — в недавнем интервью для телеканала «Дождь» звезда рассказала о том, как приучает сына Сашу к хорошему поведению и полезным привычкам. Тут и ремень, и темная комната, и другие изощрения — всё это, по мнению Яны, поможет вырастить из сына «настоящего мужчину». Ксения Собчак встретилась с негодованием в интернете по поводу слов Яны и не поняла, из-за чего поднялась такая взбучка? «Их дело» — говорит Собчак. Правда, вскоре Ксению уличили в двуличии правозащитники.



«Слушайте, то что сказала Яна — делают многие в спортивных семьях. Спортсменов вообще воспитывают жесткими методами. И не только спортсменов. Но это их семья. Их дело. Как вообще можно это обсуждать? Кто как кого воспитывает? Это дела семейные. Некрасиво в это влезать…», — пишет Собчак на своей странице в Facebook. У несостоявшегося президента тоже есть маленький сын, поэтому вопросы воспитания для нее очень актуальны.

Хоть Собчак держала в уме лишь добрые помыслы, правозащитникам слова телеведущей не понравились — они идут вразрез с предвыборной кампанией Собчак «123 шага», в одном из пунктов которой была необходимость борьбы с домашним насилием. «Необходимо изменить законодательство, направленное на борьбу с домашним насилием, защиту жертв, противодействие насилию в семье и его профилактику. В том числе установить порядок оказания услуг пострадавшим от насилия, ускоренного рассмотрения заявлений о домашнем насилии и принятия мер по защите потерпевших и свидетелей».

Первым возмутилось общественное движение «Насилию. нет». «Специалисты и эксперты нашего проекта участвовали в общественной дискуссии о проблеме насилия в семье в штабе Ксении Собчак. Мы искренне обеспокоены такой реакцией на произошедшее.»

«Ксения включила в предвыборную программу вопросы гендерного равенства, борьбу с домашним насилием и даже противодействие дискриминации ЛГБТ. Многие стали ее поддерживать, а от волны мизогиничных нападок — защищать, как себя. Популярный комментарий под ее видео про сексизм — «неважно, кем она была — важно, кем стала». Читая после всего этого, как она выгораживает своих друзей, позволяющих себе насилие в отношении ребенка, и советует не лезть в «дела семейные», становится ясно, что она не стала никем новым,» — подытоживает феминистка Ника Водвуд, которая делает иллюстрации для проекта.