Курс доллара перевалил за 65 рублей впервые с осени 2016 года

На сегодняшних торгах Московской биржи курс доллара впервые с 30 ноября 2016 года преодолел отметку в 65 рублей. Евро торгуется выше 80 рублей.

На 14:20 мск доллар торговался в среднем по 64,69 рубля, прибавив 1,66 рубля к вчерашнему закрытию. Евро стоил 80,02 рубля, что на 2,17 рубля выше вчерашнего курса.

Банк России установил официальные курсы на 12 апреля. Доллар стоит 64,06 рубля, что на 1,69 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро составил 79,28 рубля, что выше вчерашнего курса на 2,43 рубля.