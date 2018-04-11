Курс евро превысил 80 рублей

Курс евро на открытии торгов Московской биржи впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей. Курс доллара поднялся до 64 рублей впервые с декабря 2016 года.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 4,97 рубля, до 76,85 рублей, курс доллара вырос на 3,8 рубля, до 62,36 рублей, следует из данных ЦБ.

Колебания курса валют и падение акций крупней предприятий РФ начались после введения новых санкций США в отношении российских граждан и компаний. Общая капитализация российского фондового рынка всего за один день снизилась с 9,835 трлн до 9,015 трлн рублей, то есть на 820 млрд.