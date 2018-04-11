Курс рубля пошёл вверх после заявления Пентагона

Новости, пришедшие из Пентагона, сыграли злую шутку с долларом и евро. Иностранная валюта растеряла позиции, завоёванные днём, а курс рубля, наоборот, вышел в плюс.

Министр обороны США Джеймс Мэттис сегодня днём заявил, что Вашингтон до сих пор оценивает доказательства, якобы указывающие на химическую атаку в Сирии, в которой обвинили Дамаск.

В то же время, по его словам, военные США могут представить президенту варианты военных решений.

Самого пика, курс доллара достигал сегодня днём, подскочив до 65,06 рубля, а евро до 80,5 рубля. К вечеру, доллар сильно потерял, опустившись до 62,45 рубля, а вслед за ним упал евро – 77,25 рубля.