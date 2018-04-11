Макеевка содрогнулась от мощного взрыва. «Звук ужасный»

Жители временно не подконтрольной Украине Макеевки (Донецкая область) сообщают о мощном взрыве или залпе, который буквально сотряс город. Об этом макеевчане пишут в социальных сетях.

«#Макеевка север 23.43 аж подпрыгнула от неожиданности- то ли взрыв то ли выстрел такой, направление красный партизан», — отметил один из авторов.

«Следом еще, звук ужасный, но не понятно -/+», — добавил комментатор.

«Теперь отчетливые тяжелые минусы, направление то же», — позднее отмечали макеевчане.

Подробностей о данном инциденте нет.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.