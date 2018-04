Mama - 1 sezon, 64 seriya (10.04.2018)

Добавлено: 11 апр 2018 в 02:16 ,

Novyy serial-fil'm Mama 1 sezon 64 seriya 10 aprelya. Dzhengiz ne doveryayet Shule, pytayetsya vyyasnit', otkuda zhena vzyala den'gi, chtoby vytashchit' yego iz tyur'my. Zeynep ustraivayet slezhku za Turloy i domom Shule, ona ne mozhet poverit', chto zhizn' v ikh sem'ye naladilas'. I ona deystvitel'no nalazhivayetsya nenadolgo. Khayder vygonyayet Shule iz restorana, kogda uznayet o tom, chto Dzhengiz izbil taksista. Po syuzhetu glavnaya geroinya Zeynep mechtayet stat' fotografom, no vremenno reshayet rabotat' uchitelem v shkole, gde znakomitsya so svoyey uchenitsey Melek. Yezhednevno malen'kaya devochka podvergayetsya zhestokomu obrashcheniyu so storony svoyey sem'i – materi i yeye lyubovnika.





