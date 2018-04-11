Привет! Мы с Майей в шоке от того, что происходит! Отпустили своих парней в Египет. По идеи они уже прилетели, но, проблема в том, что они до сих пор не вышли на связь. На звонки и смс не отвечают, не перезванивают. Во-первых, сказать, то что мы волнуемся, это ничего не сказать. Во-вторых, это некрасиво, по прилёту нужно обязательно отписывать. В-третьих, сегодня глобальный переезд из общего дома в дом Блюмов. И мы с Майей, две девочки, собираем вещи за четверых, а у нас больше всего вещей, и будем жить получается в одной комнате, а не как все, в отдельных. Так как нет наших парней, которые могут отстоять наши пары! Ждём ответа от них.
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Новости » Шоу-бизнес » Марина Африкантова поделилась своими переживаниями
Марина Африкантова поделилась своими переживаниями
Добавлено: 11 апр 2018 в 06:31, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 11 апр 2018 в 06:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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