Медведев назвал последние 6 лет годами испытаний

Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за шесть лет, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия справится с экономическими санкциями и обратит давление на пользу своей экономике. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев признал, что российская экономика никогда не получала столько сильных ударов одновременно, и последние шесть лет стали для нее испытанием на прочность.

«Эти шесть лет, очевидно, это не преувеличение, не фигура речи, были годами испытаний. Испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно», — отметил премьер.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что страна постоянно подвергалась попыткам выдавить ее из мировой политики и экономики.

«Эти шесть лет были также периодом избавления от иллюзий. Скажем прямо, иллюзий о наших партнерах. Сотрудничество всегда выгоднее конфронтации. В экономике, в культуре, в борьбе с общими угрозами. Такая логика партнерства нам представляется всем очевидной, но, к сожалению, это оказалось не так. Вопреки здравому смыслу в Америке и Европе нашей стране начали упорно навязывать роль врага, и старались и стараются выдавить нас из мировой политики и мировых экономических отношений», — сказал он.