Медведев опроверг возможность повышения МРОТ до 20 тысяч рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая отчетом о деятельности правительства перед Госдумой, заявил, что денег на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в российском бюджете нет. Об этом сообщает «Газета.Ru».

О подобной возможности его спросили депутаты от ЛДПР.

«Я... считаю бедность наиболее сложной и наиболее кричащей проблемой современной России. Об этом и президент страны говорил, когда обращался с посланием Федеральному собранию. И те шаги, которые предпринимаются в этом направлении, я могу сказать лишь одно: они пока не являются достаточными», — сказал Медведев.

Премьер-министр отметил, что решить эту проблему можно только комплексно, и одним только повышением МРОТ делу не поможешь.

Напомним, в начале марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до 11,163 рублей с 1 мая 2018 года.

15 марта кабмин выделил на это из резервного фонда правительства 20 млрд рублей.