Медведев переложил решение по налогам на новое правительство

Выступая в Госдуме с шестилетним отчетом правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что обсуждение налоговых изменений продолжается. Как пишет РБК, он сообщил, что введение прогрессивных налоговых ставок будет принимать новое правительство, никаких предварительных решений на этот счет не существует.

О возможности повышения ставки НДФЛ до 15% и введении прогрессивного налога на доходы физических лиц для топ-менеджеров Медведева спросил депутат от «Справедливой России» Олег Шеин.

Премьер ответил, что необходимо взвесить все аргументы «за и против».

«И у нас в стране, и в других странах прогрессивная шкала налогообложения, как правило, наиболее затруднительной становится не для тех, у кого сверхдоходы, а для тех, у кого средние доходы, и больше всего бьет по среднему классу, это нужно иметь в виду», — указал он.

Медведев также высказал предположение, что из-за необходимости подавать декларации усложнится администрирование уплаты налогов, и часть средств может уйти в серую зону.

«Если что-то и делать в этой сфере, на мой взгляд, это обязательно нужно сопровождать мерами по поддержке наименее обеспеченных слоев населения: я имею в виду налоговые вычеты, необлагаемые минимумы и так далее. Все это предстоит еще обсуждать», — резюмировал Медведев.