Медведев пригрозил США «хорошо просчитанными» мерами

Ответом России на введенные недавно санкции США может стать ограничение на ввоз и продажу в стране различных американских товаров.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что окончательное решение по ответу на санкции США примет президент России.

Медведев добавил: «На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом».

Также, он добавил, что Россия не исключает возможность обращения за защитой в торговые институты в ответ на попытки «наказать русских» и «использование неконкурентных способов борьбы за экономические рынки».

Медведев подчеркнул: «Попытки давления, включая неприкрытое использование всяких санкционных законов под надуманными предлогами, не только не уменьшаются, но увеличиваются. Ответные меры должны быть хорошо просчитанными, не наносить ущерба нам самим, должны быть адекватными, но не исключаю, что по известным направлениям мы должны будем взвесить все аспекты нашего сотрудничества с США».

Российский премьер уточнил: «Нас пытаются все жестче и жестче брать в финансово-экономическое кольцо, и не реагировать на это мы не можем».