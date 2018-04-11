Медведев призвал определиться с повышением пенсионного возраста

Исполнительной власти нужно определиться с вопросом о повышении пенсионного возраста, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом перед Госдумой.

При этом, по словам премьера, власти должны ориентироваться на реальное положение вещей.

«Государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели. Их нужно обсуждать и по ним нужно определяться», — цитирует премьера ТАСС.

Медведев отметил, что при принятии решения о пенсионном возрасте «не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений».

Премьер добавил, что в советское время «вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии».

«Вчера сидел, вспоминал. В советский период, достаточно длительное время, где-то до середины 70-х годов, вообще не допускалось одновременное получение зарплаты и пенсии. Вообще не допускалось», — цитирует его РИА Новости.

«Потом вспоминал свою бабушку, допускалось в определенных рамках — если пенсия небольшая и зарплата маленькая», — поправил сам себя премьер.

Медведев рассказал, что его бабушка работала сторожем, получая 60 рублей зарплаты и 40-50 рублей пенсии.

«Все остальное делать было нельзя», — отметил глава правительства.

Ранее сегодня Центр стратегических разработок представил план повышения пенсионного возраста, рассчитанный на 16 лет.