Медведев рассказал о сложении полномочий 7 мая

В день инаугурации Владимира Путина правительство сложит свои полномочия. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает «Интерфакс».

«Страна выбрала президента, и 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции», — заявил он, выступая с отчетом о деятельности кабмина за прошедшие шесть лет.

Согласно Конституции России, правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом.

О том, что Путин вступит в должность 7 мая, было известно еще до выборов 18 марта.

По словам Медведева, за прошедшие шесть лет свыше полутора тысяч инициатив, которые подготовило правительство, были приняты в виде законов.

Премьер поблагодарил депутатов за совместную работу.